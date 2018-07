Riceviamo e pubblichiamo, il comunicato stampa dell’ente civico comunale, inerente il programma “Cure termali 2018″.

Il Comune di GAMBATESA, nell’ambito delle iniziative volte a migliorare la qualità della vita e a favorire l’accesso a cure e terapie, si fa carico di organizzare il trasporto giornaliero, per complessivi 12 giorni, presso le Terme di Castelnuovo della Daunia (FG), per la fruizione di CURE TERMALI da parte dei cittadini residenti e/o domiciliati nella Regione Molise.

Le Terme di Castelnuovo, convenzionate con il S.S.N. per i servizi sanitari termali, offrono fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure inalatorie, ventilazioni polmonari, insufflazioni endotimpaniche, irrigazioni vaginali, massaggi e terapie complementari non convenzionate.

I servizi offerti nell’ambito del progetto “CURE TERMALI 2018” prevedono:

trasporto in pullman A/R presso le Terme di Castelnuovo;



l’accompagnamento da parte dei volontari in servizio civile, ove possibile;

visita medica propedeutica all’effettuazione delle cure;

controllo medico ed infermieristico a richiesta durante tutta la durata del ciclo di cura;

cura idropinica gratuita.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al progetto può essere scaricata dal sitowww.comune.gambatesa.cb.it oppure ritirata presso l’Ufficio ANAGRAFE, sito in Piazza Municipio 12 – telefono 0874/719134 – aperto al pubblico nei seguenti giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:00.

Al medesimo Ufficio devono pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2018 le domande di iscrizione, complete di tutta la documentazione.

Ciascun partecipante è tenuto a presentare:

richiesta di iscrizione al progetto sul apposito modulo, all’uopo predisposto;

ricetta medica in originale, rilasciata dal medico di famiglia, completa dei seguenti dati: generalità del curando, indirizzo e residenza, codice fiscale, codice di esenzione, sigla della provincia e codice ASREM, patologia da elenco ministeriale e relativo ciclo di cura;

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

copia del tesserino sanitario;

ECG di data recente (solo per i curanti che dovranno effettuare la fango-balneoterapia);

la quota di iscrizione, pari ad almeno € 50,00, a titolo di contributo volontario a copertura delle spese di trasporto;

ticket sanitario: l’importo varia a seconda delle classi di esenzione.

E’ previsto un numero di partecipanti minimo di 20 e massimo di 23.

Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti, verrà restituita la quota di iscrizione versata. In caso di domande insufficienti, sono accettate anche iscrizioni provenienti dai cittadini residenti nei comuni limitrofi.

Il luogo, l’orario e la data di partenza dei gruppi saranno definiti in base al numero degli iscritti e successivamente comunicati ai partecipanti attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul sito comunale .

La partenza avverrà, alle ore 8:00, da Piazza Riccardo in Gambatesa, il ritorno da Castelnuovo è previsto per le ore 12:30.

Il ciclo di cure avrà durata 12 giorni e comprenderà tutti i giorni, tranne la domenica.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio anagrafe del Comune di Gambatesa, telefono 0974/719134.

Cliccando al link di seguito, è possibile scaricare la domanda d’iscrizione.

Domanda di partecipazione