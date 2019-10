Anche Filignano avrà il regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali istituzione della DE.CO (Denominazione Comunale). Per il Comune di Filignano rappresenterà un valore aggiunto di grande importanza per quando riguarda l’aspetto economico, culturale, turistico, nonché uno strumento di promozione del territorio comunale.

“Cercheremo di riportare alla luce il patrimonio culturale delle nostre tradizioni che rischiano di andare perse. Dare il giusto riconoscimento alla storia, alla cultura, al turismo, ai sapori legati alle nostre ricette tipiche, su queste basi si concentra l’obiettivo del mio programma denominato “io vado a Filignano”, un progetto per riportare il turismo a Filignano”. Questo il commento del consigliere comunale Daniele Di Meo (delegato Turismo e promozione del Territorio).