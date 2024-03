di T.A.

LIBRORCHESTRA 2024 si terrà mercoledì 13 Marzo 2024 – ore 11.00 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio – Campobasso”. L’iniziativa in argomento dalle informazioni dell’ente del capoluogo di regione : “LibrOrchestra è un festival itinerante nazionale nato nel 2021 con l’obiettivo di contrastare l’impoverimento culturale-educativo mettendo in rete gli operatori del settore di ciascuna area al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di una “comunità educante”. L’Amministrazione comunale di Campobasso anche per l’edizione 2024 ha concesso alla tappa di Campobasso del festival LibrOrchestra, che avrà luogo dal 13 al 19 marzo, il proprio sostegno e il patrocinio dell’Ente.