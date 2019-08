La Commissione Europea Direzione generale dell’Educazione, della Gioventù, dello Sport e della Cultura ha lanciato la call EAC/S14/2018 “Promotion of European values through sport initiatives at the municipal level” il cui scopo è quello di supportare le organizzazioni che promuovono iniziative sportive a livello locale con la finalità di disseminare i valori positivi dello sport; la città di Kaunas (Lituania) ha presentato il progetto SPORT4VALUES che, a seguito di valutazione, è risultato tra i quattro progetti finanziati nell’ambito della suddetta call e a seguito del finanziamento ottenuto, la città di Kaunas, in qualità di leader partner, ha firmato con la Commissione Europea Direzione generale dell’Educazione, della Gioventù, dello Sport e della Cultura – l’accordo con il quale si dà formalmente avvio alle attività previste dal progetto.

Il Comune di Campobasso è partner del progetto insieme alle seguenti città europee: Kaunas (Lituania), La Rissa (Grecia), Portimao (Portogallo), Umea (Svezia), Fazana (Croazia), Sandansky (Bulgaria), Thermi (Grecia), Liepoja (Lettonia), Gdansk (Unione delle Città Baltiche – Polonia); Il progetto SPORT4VALUES ha come suoi obiettivi: il definire un network tra città europee interessate a ragionare sui temi dello sport, della salute e del benessere; portare avanti ricerche e visite studio relative all’applicazione dello “sport come valore” e realizzare workshop, conferenze e attività per disseminare toolkits tra i praticanti di sport, giovani e l’intera comunità.

Lo scopo del progetto SPORT4VALUES è quello di supportare le organizzazioni che promuovono iniziative sportive a livello locale per disseminare i valori positivi dello sport e a tal scopo è previsto che il Comune di Campobasso coinvolga nelle attività due organizzazioni da individuare tra associazioni, imprese sociali e NGO che sul territorio comunale si occupano di sport e/o di giovani le quali avranno il compito di promuovere le attività e i risultati del progetto nonché di partecipare agli incontri di progetto.

Per individuare le suddette associazioni, imprese sociali e NGO che si occupano di sport, il Comune di Campobasso ha pubblicato sul suo sito un avviso pubblico per rilevare eventuali manifestazioni di interesse, con scadenza 2 settembre 2019.