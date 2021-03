Raccogliendo l’invito del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, questa mattina anche dai balconi di Palazzo San Giorgio, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha esposto la bandiera a mezz’asta in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Covid19 e, come da programma, alle ore 11.00, in concomitanza con l’arrivo del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in quel di Bergamo, il sindaco Gravina è sceso, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi e dal comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, davanti alla residenza comunale per osservare un minuto di silenzio.

“Il ricordo di questi tempi e dei drammi che hanno provocato in tante famiglie non scolorirà né oggi né mai. – ha ribadito il sindaco di Campobasso – L’istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, oltre all’intrinseco valore simbolico che racchiude, rappresenta il riconoscimento consapevole e condiviso di quanto il nostro Paese abbia dovuto e deve ancora affrontare, con coraggio, speranza e, soprattutto, unità d’intenti.

In quest’arco di tempo abbiamo attraversato momenti diversi e come nazione abbiamo dimostrato di reggere l’urto drammatico degli eventi pandemici allor quando ci siamo stretti intorno ai nostri valori fondanti e abbiamo dato preminenza alla sicurezza reciproca, rispettando leggi e indicazioni provenienti dagli organi di governo, senza mai dimenticare, al contempo, il valore e la forza della solidarietà, fatta di gesti reali compiuti dai singoli cittadini, da intere comunità così come dallo Stato.

Dobbiamo ripartire da questa consapevolezza – ha aggiunto Gravina – e da questa unione che deve fare da collante a tutti i livelli istituzionali, economici e sociali, per non rendere vani i tanti sacrifici fatti, proprio ora che con la campagna vaccinale in corso e sulla quale va posta l’attenzione marcata di tutte le forze in campo, siamo nella fase cruciale per cercare di superare e metterci alle spalle questo evento indelebile della nostra storia contemporanea”.