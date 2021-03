Ad annunciarlo è il presidente Donato Toma. Questa volta la notizia è conferma.

Angelo Giustini aveva dichiarato ieri: “Mi dimetterò, ma non nell’immediato, devo prima firmare alcuni provvedimenti importanti per la comunità. Sono stato portato a farlo, non ne posso più“.

Giustini è indagato per abuso e omissioni in atti d’ufficio. L’interrogatorio in Procura è stato fissato per la settimana prossima. Le sue dimissioni erano inevitabili e, gli attacchi arrivati da più fronti, hanno di fatto accelerato l’iter.

Il Molise avrà, dunque, un nuovo Commissario alla sanità. Circola già un nome, ma Toma sta facendo pressioni per ricoprire il ruolo.