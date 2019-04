Riceviamo e pubblichiamo

Gentile sindaco, a seguito dell’ufficialità della costituzione del “COMITATO NO STRISCE BLU” e del manifesto rivendicativo che di seguito le rimettiamo, vista l’importanza dell’argomento e le diverse iniziative di protesta in città, le chiediamo con urgenza la convocazione monotematica del consiglio comunale avente per oggetto l’argomento di cui trattasi al fine di fugare ogni dubbio creatosi dopo la sospensione delle operazioni di segnaletica blu a pagamento da Lei decisa!

I portavoce

Enzo Bongiovanni

Emilio Izzo