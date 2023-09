SOLIDARIETA’E VICINANZA NON STOP AL PROF 92ENNE CARLO GILARDI DEL LECCHESE CHE CHIEDE DI TORNARE ALLA SUA VITA AUTONOMA IN CAMPAGNA

Dal Comitato ”Libertà per Carlo Gilardi”, organismo assai attivo su fb per chiedere il ritorno alla propria vita libera in campagna da parte del prof. del Lecchese ad accudire gli amati animali da cortile, riceviamo il comunicato che di seguito ospitiamo: “Ora lo vedranno tutti, quanto ti é costato essere costretto a stare per quasi tre anni ormai, in un posto mai accettato, quella “prigione” dorata che altri hanno deciso per te.

Questa gente ti avrà sulla coscienza, ma non abbiamo certezza che ne abbiano una.

In 10 giorni dalle prime visite che ci sono state concesse grazie alla Corte Europea ti abbiamo purtroppo visto peggiorare improvvisamente.

Abbiamo fatto di tutto per salvarti, confidando nella giustizia, ma ormai é palese, in questo povero Paese la giustizia NON é uguale per tutti.

Qui può succedere che se hai gli agganci giusti ed omertose collaborazioni, si possono commettere evidenti abusi, rubare, mentire, imprigionare innocenti, modificare carte, ignorare appelli e farla franca ma non é tutto, puoi riuscire addirittura a far indagare e magari condannare, chi ha lottato per la verità e per la libertà.

E non serve denunciare perche’ tanto si finisce archiviati o in processi e indagini farsa. E lo abbiamo visto bene!

Abbiamo cercato nelle istituzioni una persona onesta e con una coscienza ma non l’abbiamo ancora trovata.

Caro Carlo ti chiediamo perdono con il cuore in mano e con le lacrime, per quello che questa povera

Nazione e questa squallida umanità ti ha causato.

Un grande grazie a telelombardia che come noi si sta battendo per la verità, a differenza di certa stampa locale, subito pronta a rilanciare le argomentazioni di questa gente inqualificabile e a censurare il contraddittorio.

Comitato “Libertà per Carlo Gilardi”

https://fb.watch/n5RU9-TCXL/”

T.A.