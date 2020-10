La manifestazione, in difesa della sanità pubblica e degli ospedali molisani, è in programma per venerdì 30 ottobre. Il corteo di protesta partirà, alle ore 16.30, da piazza Tedeschi (davanti al tribunale di Isernia) e, rispettando tutte le misure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio da Covid, raggiungerà piazza della Repubblica attraversando corso Garibaldi. Emilio Izzo (portavoce comitato): LA SITUAZIONE E’ SERISSIMA, TOCCA A NOI FARCI SENTIRE!