di Redazione

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana per mezzo di Antonio Leone, annuncia l’inaugurazione della sua nuova sede, che si terrà mercoledì 13 novembre alle ore 16:00 in via Palatucci. “L’evento segna un passo importante per l’associazione e rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’impegno quotidiano verso la comunità, offrendo servizi di assistenza, primo soccorso e supporto sociale in un ambiente più moderno e funzionale. La cerimonia vedrà la presenza di autorità locali, rappresentanti della Croce Rossa Italiana e ospiti speciali, il cui contributo renderà questa giornata un momento di rilevante valore simbolico per la nostra associazione e per la comunità. Un significativo traguardo con nuove prospettive di intervento che la sede ci permetterà di implementare.”