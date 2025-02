di Redazione

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio Energetico, istituita in Italia con la Legge 34/2022 e celebrata ogni 16 febbraio, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia ha promosso e partecipato a una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’efficienza energetica e degli stili di vita sostenibili.

“Le attività si sono svolte dal 16 al 21 febbraio scorsi – dice Antonio Leone del Comitato di Isernia – coinvolgendo attivamente cittadini e studenti in momenti di formazione e approfondimento. Nella giornata conclusiva, in particolare, gli studenti delle classi III dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia hanno avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento della RES S.p.A. (Recupero Etico Sostenibile) a Pettoranello del Molise. La visita ha rappresentato un’importante occasione educativa per i giovani studenti, permettendo loro di approfondire le tematiche legate al riciclo e al recupero dei rifiuti. La giornata si è articolata in due momenti principali: inizialmente, i ragazzi hanno partecipato a una lezione interattiva in cui hanno appreso i diversi processi di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprendendo l’importanza di un corretto riciclo per la tutela dell’ambiente. Successivamente, accompagnati da un ingegnere specializzato, hanno effettuato una visita guidata all’interno dello stabilimento, osservando da vicino il processo di smistamento della plastica e acquisendo consapevolezza sul funzionamento degli impianti di trattamento dei materiali. Gli studenti hanno partecipato in modo attivo, mostrando grande interesse e curiosità. Un progetto, quello del Comitato di Isernia della CRI, che rientra nella campagna “M’illumino di meno”, promossa per sensibilizzare la cittadinanza sul risparmio energetico e sull’adozione di stili di vita più sostenibili. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità e della tutela ambientale, sottolinea l’importanza di iniziative come questa per favorire una maggiore consapevolezza tra le giovani generazioni. Il risparmio energetico e la corretta gestione delle risorse rappresentano sfide fondamentali per il futuro, e la CRI di Isernia continuerà a impegnarsi attivamente per diffondere buone pratiche e sensibilizzare la cittadinanza su questi temi cruciali.”