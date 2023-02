Questa mattina il Presidente Fabio Rea, in rappresentanza del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, ha consegnato 400 tamponi antigenici Covid-19 al reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale “F. Veneziale” di Isernia. I test sono stati donati al fine di dare un piccolo sostegno all’operato di medici e personale sanitario, quotidianamente impegnati nel rispondere in maniera rapida e idonea alle numerose emergenze/urgenze. “Al di là del contributo materiale, questa donazione – ha spiegato in merito il Presidente Rea – assume anche un significato simbolico. A tre anni esatti dall’inizio della pandemia da Covid-19 è importante non abbassare la guardia, soprattutto negli ambienti ospedalieri”.

I tamponi sono stati consegnati al caposala del Pronto Soccorso di Isernia, Antonio Sferra, che ha ringraziato a nome di tutto il personale e, in particolar modo del primario, il dottor Lucio Pastore, i Volontari e il Presidente della CRI Isernia.