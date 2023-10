di redazione

Provvisti di tutti gli attrezzi necessari, e soprattutto tanta buona volontà, il Comitato di quartiere ‘Agnone Centro’ capitanato da Franco Pannunzio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha iniziato i lavori di ripulitura e decoro del viale della Rimembranza che porta al cimitero cittadino. In questi giorni i volontari, tra cui Mara Di Pietro, Giulio Brunetti e Silvana Ionata, stanno sistemando le 200 croci dei soldati morti durante la Grande Guerra. Croci che rappresentano il sacrificio di giovani vite morte per la Patria e da troppo tempo abbandonate all’incuria del tempo. Il tal senso l’opera del maestro fabbro del rione la Ripa, Guido Mazziotta, che in maniera del tutto gratuita si è sobbarcato le operazioni di ripristino delle targhette in rame e delle croci andate distrutte.

L’obiettivo è terminare i lavori entro il 2 Novembre ricorrenza di tutti i defunti. All’azione messa in campo dal comitato di quartiere anche l’abbattimento di alcuni cipressi, ormai secchi, a carico del Comune dopo le perizie del caso.

“Stiamo lavorando alacremente in vista della ricorrenza del 2 Novembre – dichiara Franco Pannunzio -. Era da tempo che volevamo intervenire su questa situazione, ma solo oggi, grazie alla disponibilità e collaborazione del Comune, siamo riusciti a rimboccarci le maniche ed entrare in azione. Non cerchiamo alcuna visibilità sui media – tiene a rimarcare il presidente del comitato di quartiere ‘Agnone Centro’ – bensì la nostra opera nasce dalla volontà di dare decoro ad un’area che merita profonda cura e rispetto nei confronti di vite spezzate troppo presto. Un grazie di cuore ai miei collaboratori e un invito ai nostri compaesani di unirsi a quanto stiamo facendo. Se è vero che la civiltà di un popolo si riconosce da come vengono ricordati i propri defunti, questo è il momento giusto per dimostrarlo con i fatti”.