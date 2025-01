di Redazione

Il prossimo 6 febbraio l’incontro con l’autore Dott. Giandomenico Protospataro

Le recenti misure che sono state introdotte con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada mirano, principalmente, al rafforzamento della sicurezza stradale: tra queste inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti e per l’utilizzo del cellulare alla guida, nonché revisione dei limiti di velocità e nuove regole sull’utilizzo dei monopattini. A distanza di oltre un mese dall’attuazione di questa riforma, il Corpo di Polizia Locale di Campobasso, sotto la guida del Comandante Colonnello Luigi Vella, ha organizzato un incontro gratuito rivolto a tutti gli operatori che svolgono servizio di polizia stradale. Relatore dell’importante evento, curato da Egaf che sta tenendo una serie di incontri dal titolo “IL CODICE FA STRADA 2025” nelle principali città italiane, sarà il dott. Giandomenico Protospataro, già vice Questore della Polizia di Stato e per oltre venti anni in forza presso la Direzione Centrale del Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’Interno dove si è occupato di problemi organizzativi dell’attività della Polizia Stradale e di questioni legislative ed applicative inerenti al codice della strada. “La presenza di Protospataro a Campobasso- ha commentato il Comandante Vella- rappresenta un’occasione unica nella quale la sua grande esperienza e professionalità saranno a disposizione di oltre trecento operatori di polizia della regione e non solo che già si sono iscritti all’evento. Gli stessi vivranno un momento unico di formazione e di confronto, grazie ad un esperto della materia che analizzerà tutte le principali novità introdotte nel nuovo Codice della Strada, fornendo indicazioni utili sia per quanto riguarda le procedure da seguire che la normativa da applicare”. L’appuntamento è per il prossimo 6 febbraio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l’aula magna dell’Università degli Studi del Molise in via Gazzani a Campobasso.