“Cosa succede a Venafro ?”. “Si è rotto il giocattolo ?”. “Prevalgono superficialità e disinteresse, piuttosto che i cardini essenziali per il miglior vivere civile, giusto come un tempo la città era solita fare in base a storiche e consolidate abitudini sociali pressoché unanimi ?”.

Sono le domande che s’impongono doverosamente alla luce di “incidenti” nient’affatto plausibili in una comunità, quella venafrana, sin qui solita a tutt’altro. Andiamo per ordine per far chiarezza su tali delicati temi sociali.

Prima l’abbandono in cui paiono precipitate tanto “Villa Maria” che “La Villetta” di Ciaraffella, ossia il verde pubblico venafrano, oggi decisamente impresentabili per le condizioni in cui entrambi i siti versano. Quindi le deiezioni canine addirittura dinanzi al sagrato della storica, monumentale ed assai amata Chiesa dell’Annunziata, ad infastidire oltre ogni dire quanti hanno purtroppo visto, inorridendo !

E adesso le foto pervenute in redazione circa le condizioni tutt’altro che presentabili del Cimitero Comunale di Venafro, scattate da un venafrano per testimoniare … come non va affatto tenuto un sito che conserva i resti mortali di tutti, appunto un Cimitero Comunale. Esempi, i tre indicati, che appunto testimoniano il momento “no” che sta vivendo la città per quanto riguarda il rispetto del prossimo e la conservazione del bene comune. Spiace registrare fatti del genere, ma purtroppo è l’esatta realtà venafrana ! Scritto e mostrato in precedenti articoli l’abbandono del verde cittadino e le deiezioni animali dinanzi all’Annunziata, ecco di seguito le foto scattate da un privato all’interno del Cimitero Comunale a testimoniare quanto non va in loco. L’augurio è che s’intervenga in maniera immediata e precisa per il rispetto dovuto verso quanti riposano nel luogo.