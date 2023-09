IL CITTADINO GIUSTAMENTE “ESTERNA” …

Da una parte eccellenza ed ottimi riscontri in ambito neurologico e della scienza medica in generale con riscontri positivi da parte della vasta utenza interregionale, dall’altra un sistema che in certi casi – fortunatamente sporadici- scricchiola, denunciando qualche defaillance. Il riferimento è per Neuromed di Pozzilli, Istituto di cura e ricerca all’imbocco di Via Atinenese e quotidianamente raggiunto da centinaia di cittadini per prestazioni, analisi, diagnosi e cure nel settore specifico. Tante positività ed altrettanti giudizi positivi da parte dell’utenza, ma non manca purtroppo qualche segno negativo nelle prestazioni e nei servizi del complesso sanitario del Molise occidentale stando a quanto inviato in redazione da un utente. La testimonianza di questi : “Mi ero sottoposto a fine agosto ad esami diagnostici a Neuromed -spiega l’uomo- e mi si disse di tornare a ritirare il referto degli esami eseguiti dopo 15/20 giorni. Mi sono presentato allo sportello per il ritiro degli esami il 22 settembre, ma la gentile impiegata verificato quanto in giacenza e con un largo sorriso … “Mi dispiace, non sono ancora pronti. Riprovi tra una, due settimane … !”. L’imbarazzo e lo sconcerto personali non si sono fatti attendere, tanto da replicare istintivamente all’incolpevole dipendente allo sportello … “Il pagamento subito, la consegna dei referti diagnostici in ritardo ! No, non è un sistema né bello né giustificabile !”. E la cortese dipendente Neuromed non ha replicato … !”. Al riguardo una doverosa considerazione conclusiva : terminerà finalmente tale insopportabile sistema della sanità in danno dell’utenza, che chiede unicamente la massima garanzia e sicurezza per la propria salute ?

Tonino Atella