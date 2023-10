di T.A.

Ormai è un caso ! Esattamente quanto accade da mesi -e senza che alcuno intervenga !- alla stazione ferroviaria di Venafro. La stessa è in balìa di personaggi che aprono, forzano, rovinano e portano via quanto è asportabile, e non s’intravedono interventi atti a stoppare quanto accade. Tanti utenti del servizio ferroviario a Venafro, evidentemente esasperati dalla datata e persistente situazione di degrado, abbandono e distruzione sistematica e desiderosi che a tanto finalmente si ponga riparo stoppandolo, hanno inviato in redazione significative foto dello scempio e della progressiva distruzione in atto, implicitamente chiedendo interventi capaci di riportare efficienza, pulizia e garantire pulizia, decoro e i servizi efficaci e necessari ai viaggiatori in transito. “Volevo informare -testimonia con video e foto un utente- di quanto accade alla stazione ferroviaria di Venafro. C’è chi attacca e stacca interruttori e quant’altro a piacimento, fa il proprio comodo ed ha anche tirato via dal muro, distruggendola, la macchinetta che oblitera i biglietti di viaggio in treno. Suggerisco d’intervenire il prima possibile in maniera fattiva, prima che possa accadere qualcosa di estremamente grave! Non si può lasciare la stazione ferroviaria del quarto centro del Molise in balìa di chicchessia !”. Restando in tema, da segnalare la persistente presenza da mesi nella stessa stazione ferroviaria venafrana di uno sconosciuto di colore che vi sosta continuativamente, staziona sotto il porticato esterno e nottetempo dorme all’interno della stazione, distendendosi sui sedili per i viaggiatori in attesa. Tutti lo vedono, tanti lo notano, ma nessun intervento né da parte delle FS né dalle istituzioni pubbliche preposte. Sarà il caso, si pensa, d’intervenire per garantire alla stazione il massimo del decoro e della funzionalità, invitando lo sconosciuto a trovare altra collocazione nel rispetto della propria persona, del prossimo e della legge.