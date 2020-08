Il Circolo Cittadino e la Federazione del Partito Democratico di Isernia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Tufano, professore, scrittore e intellettuale, segretario di partito, consigliere e assessore comunale alle politiche sociali.

In tutti noi rimarrà indelebile il ricordo condiviso di una persona di grande umanità, cultura, dignità e coraggio, riferimento esemplare, nella sua dimensione etica e politica, per tutti i compagni di un Partito alla cui vita ha sempre partecipato con passione senza far mancare il suo prezioso contributo anche quando già versava in condizioni precarie di salute.

Dopo aver insegnato materie letterarie e storia dell’arte in tante scuole della nostra provincia, ha coltivato la sua passione per la narrativa con eccellenti risultati e prestigiosi riconoscimenti con i suoi libri e racconti sempre legati alla nostra storia e cultura.

Lo ringraziamo oggi sinceramente per il suo impegno politico, amministrativo, culturale e sociale, profuso generosamente per il bene della sua amata città e di questo territorio anche attraverso il Partito di cui è stato segretario di sezione a Isernia, componente della segreteria provinciale e del direttivo cittadino.

Alla sua famiglia le nostre più sentite e affettuose condoglianze.

Grazie Tonino.