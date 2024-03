di T.A.

CIRCO BRAUM A VENAFRO LUNGO VIALE SAN NICANDRO

Il circo, a prescindere da importanza, nome e tant’altro, è sempre spettacolo socio/culturale di notevole spessore e seguito popolare. L’incipit per presentare l’ arrivo/esibizione a Venafro del CIRCO BRAUM, che ha messo tenda -è proprio il caso di dirlo- lungo viale San Nicandro per presentare spettacoli dal 16 al 25 marzo prossimi per la gioia e la partecipazione di piccoli e grandi. Il debutto ci sarà sabato 16 marzo con spettacoli alle h 17,00 e 19,30 e lo stesso si ripeterà nei giorni seguenti. Per assistere allo spettacolo circense previsto un biglietto dal costo di sette euro. Info tel. 348/8284824.