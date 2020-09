Si chiama ‘Tre per tre’ la nuova iniziativa lanciata dal Cip Molise in collaborazione con l’Inail, in programma il 25, il 26 e il 27 settembre prossimi a Campobasso.

Si tratta di un Campus indirizzato agli assistiti Inail della regione per l’avviamento alla pratica sportiva e ad una corretta ed abituale attività motoria. Protagonisti delle giornate anche esperti tecnici federali.

Durante gli appuntamenti, che si svolgeranno sia in mattinata che nel pomeriggio, si terranno lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche di tennis, danza e tiro con l’arco. Tre discipline particolarmente coinvolgenti.

Primo incontro, con la presentazione dell’evento da parte del presidente del Cip Molise, Donatella Perrella e del direttore dell’Inail Molise, Rocco Mario Del Nero, venerdì alle ore 10.00 all’hotel Don Guglielmo di Campobasso.

Nello stesso luogo e sempre alle ore 10, domenica 27, ci sarà Vincenzo Boni, ambasciatore paralimpico, bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016.