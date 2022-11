Giorni addietro la mail in redazione di un venafrano residente a Roma e periodicamente al Cimitero Comunale di Venafro per una preghiera ed un fiore ai resti dei propri cari defunti lì sepolti e rimasto basito per le auto in transito all’interno del sito addirittura con musica ben percepibile e con sporcizia e rifiuti un po’ dappertutto. Nella giornata odierna altra “puntata” di avvenimenti all’interno dello stesso Cimitero probabilmente da parte di persona diversa (dato l’anonimato), rimasta meravigliata per lavori -a suo dire, invasivi- giusto al centro della parte storica del Cimitero in questione, ossia a ridosso dei monumentali gradoni che portano allo spiazzo antistante la Cappella/Chiesa Municipale, testimoniando il tutto con foto e precise affermazioni.

Le riportiamo integralmente per dovere di cronaca : ”Giusto al centro del lato storico del Cimitero Comunale -afferma l’uomo- ed esattamente sulla sinistra salendo dei gradoni che portano alla Chiesa centrale, c’è un cantiere edile per realizzare, ritengo, cappella e loculi cimiteriali da parte di privati. Il problema é che l’opera in corso di realizzazione risalta tantissimo agli occhi e quindi all’attenzione di chi passa, svettando i ferri già posizionati per la successiva gettata di cemento diversi metri al di sopra dei predetti gradoni e della ringhiera a lato, e quindi prevedendosi a lavori finiti una costruzione eccessiva rispetto a tutto quanto intorno. Un lavoro cioè tantissimo invasivo, anche perché sulla destra degli stessi gradoni non sussistono opere tanto enormi ed analoghe, bensì tutte assolutamente in linea col contesto cimiteriale”. Il prosieguo delle considerazioni del cittadino : “Nell’intervento in corso sono state rispettate le volumetrie possibili, è tutto nella norma ? O si è andati decisamente oltre? Certo è che non passerebbero inosservati cappella e loculi eccessivi per ampiezza, consistenza e dimensioni. Si è giusto al centro della parte storica del Cimitero Comunale di Venafro, per cui la costruzione sarebbe continuativamente sotto gli occhi di tutti, risaltando tantissimo e non passando affatto inosservata. A nome di tant’altri che come me hanno osservato chiedo perciò il massimo rispetto del luogo caro a tutti, evitando un intervento edile che appare enorme ed eccessivo”. Sul tema, altro intervento di un venafrano residente in altro Comune molisano e che da anni chiede all’ente locale venafrano pochi mq per realizzare una cappella cimiteriale, ricevendo però risposte negative al riguardo, ossia l’assenza di aree libere allo scopo. “Da anni -spiega l’uomo- continuo a chiedere al Comune di Venafro la possibilità di costruire cappella o loculi su pochi mq. assegnatimi, ma ogni volta mi si risponde che non ci sono possibilità in tal senso, non essendoci aree disponibili. Entrando il 2 novembre scorso al Cimitero venafrano, con mia grande meraviglia e sorpresa ho invece notato quanto in atto a lato della monumentale gradinata centrale, rimanendo meravigliatissimo per quanto vedevo. Opere enormi, legno e tanto ferro pronti per la successiva gettata di cemento, mentre per il sottoscritto non c’è un solo mq. perché possa realizzare quanto desidero ! Alla meraviglia, se posso dirlo, non nascondo che si è aggiunta anche tanta contrarietà !”.