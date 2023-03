Per la Festa della Donna il CIF di Venafro ricorda due docenti con una celebrazione religiosa

Due donne appena scomparse e da ricordare per quanto dato in vita. L’una, l’ins. Gilda Passarelli di Pozzilli, si dedicava ai più piccoli scolari del proprio Comune guidandoli con cura e passione nella crescita, oltre che impegnarsi in tematiche socio/umanitarie al di fuori dell’ambito scolastico. L’altra, la prof.ssa Carla Bombardieri di Venafro, era titolare di lettere alla Media “Pilla” di Venafro dove era apprezzata per le doti culturali, e si prodigava tanto nel sociale. Mercoledì 8 marzo, ricorrenza della Festa della Donna, il CIF di Venafro (Centro Italiano Femminile) le ricorderà entrambe con la S. Messa nella Chiesa dei Santi Simeone e Caterina al rione Mercato celebrata dal Parroco Don Gian Luigi Petti. Un momento di preghiera e riflessione su due donne prodigatesi per gli altri ed da ricordare per quanto fatto a favore della collettività. Sono attesi al rito conoscenti, amiche e colleghi di lavoro di entrambe, oltre ovviamente ai loro familiari. Concluderà la serata l’incontro nell’oratorio della stessa parrocchia del centro storico venafrano in ricordo dell’ins. Gilda e della prof.ssa Carla, rimaste nei sentimenti di tutti tanto a Pozzilli che a Venafro.