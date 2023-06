Il centrodestra molisano “vola” con Roberti (63,01% contro il 35,54% di Gravina).

Tra i non eletti spicca il vice presidente uscente Vincenzo Cotugno. Nessun candidato venafrano eletto. In consiglio regionale tre donne, due delle quali in minoranza

Chiusi i conteggi dei voti alle recentissime regionali del Molise, il dato che emerge nettamente è la chiara vittoria a braccia alzate del centrodestra che con Roberti neo Presidente della Giunta Regionale raggiunge 83.804 voti pari al 63,01%. Gravina, candidato presidente del centrosinistra, vince a Campobasso capoluogo ma esce sconfitto sull’intero territorio regionale, fermandosi a 47.274 voti pari al 35,54%. Terzo, Izzo con 1.927 voti (1,45%). Questa la nuova assemblea amministrativa regionale : Roberti, il neo Presidente ; Consiglieri Salvatore Micone, Quintino Pallante, Michele Iorio e Armandino D’Egidio (Fratelli d’Italia), Roberto Di Baggio, Nicola Cavaliere e Andrea Di Lucente per Forza Italia, Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti per Il Molise che vogliamo, Noi Moderati con Fabio Cofelice e Roberto Di Pardo, Popolari per l’Italia con Vincenzo Niro e Massimo Sabusco per la Lega. La minoranza invece sarà rappresentata da Gravina, per M5S da Andrea Greco e Angelo Primiani, da Massimo Romano per Costruire Democrazia e da Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore per il Partito Democratico, partito quest’ultimo ben comportatosi sotto il profilo dei risultati nell’ambito del centrosinistra. “Vittoria dedicata a Berlusconi” hanno dichiarato da Forza Italia sia del Molise che a livello nazionale circa l’affermazione del centrodestra, a ribadire l’assoluta vicinanza degli azzurri al loro fondatore appena scomparso. Tra i risultati da segnalare la debacle di M5S che da cinque esponenti uscenti porta nel nuovo consiglio regionale due soli rappresentanti. Analogo insuccesso dei candidati di Venafro, nessuno dei quali è riuscito ad entrare nella rinnovata assemblea molisana. Spicca al riguardo la non elezione di Vincenzo Cotugno, vice presidente uscente. Da segnalare invece la perfomance di Stefania Passarelli di Pozzilli, che ha raccolto tantissimi consensi ed è l’unica donna nella nuova maggioranza di centrodestra di Roberti. Da seguire nelle prossime settimane la designazione della nuova giunta, con l’assegnazione dei singoli incarichi assessorili. In linea di massima i nuovi assessori dovrebbero essere i primi eletti dei singoli schieramenti a sostegno del neo Presidente Roberti, ma non si escludono possibili sorprese. A Fratelli d’Italia e Forza Italia, nel nuovo consiglio presenti rispettivamente con quattro e tre rappresentanti, potrebbero andare più posti in giunta, da distribuire comunque tra i sei schieramenti a sostegno di Roberti.