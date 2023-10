di redazione

Sono partiti i lavori di manutenzione ordinaria sulle strade del centro urbano di Agnone. Gli operai del comune stanno sistemando la segnaletica orizzontale partendo dal centro cittadino. Il parcheggio custodito, a pagamento, e i parcheggi in giallo per i portatori di handicap, sono stai i primi lavori ad essere realizzati. Ma sarà l’intera segnaletica cittadina ad essere ripristinata, compreso, ovviamente le strisce bianche che delimitano le zone di transito, quelle che indicano le direzioni di marcia e, in particolar modo quelle per l’attraversamento pedonale.