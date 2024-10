di T.A.

Ufficializzata dalla presenza istituzionale: “Aperitivo di Fine Estate” è servita a presentare il nuovo direttivo del Centro Polifunzionale della Terza Età, eletto all’unanimità e approvato dal Consiglio Comunale di Bojano. Una serata sottolineata dall’organetto di Carlo Evangelista, allievo dell’Accademia di Musica e Teatro, il Pentagramma, animata dai sorrisi, dagli applausi e dalla voglia di fare degli over 65. L’assemblea dei soci del Centro Polifunzionale della Terza Età ha voluto Franco Meloni alla Presidenza. Vincenzo Carbonara è il vice Presidente, Sergio Schettino Segretario e Giovanna Meo Tesoriere. E’ stato proprio il neo eletto presidente Meloni, 30 anni nella Benemerita, a dare il benvenuto ai numerosi ospiti che affollavano il cortile del centro per prendere parte alla manifestazione presentata dalla giornalista Mina Cappussi. “Questo – ha detto Franco Meloni con voce che tradiva l’emozione – vuole essere il primo incontro ufficiale dopo l’insediamento del nuovo direttivo e anche l’occasione per presentarvi le attività e gli eventi che questo Centro organizzerà nel 2025. Un caloroso saluto a tutti i Soci, con i quali condivido questa bella realtà cittadina, fatta di occasioni di incontro, condivisione del tempo libero e delle attività che qui svolgiamo con grande interesse. Mi sento onorato di dirigere il Centro insieme a queste persone, delle quali ho grande stima, e con le quali riusciremo, con la collaborazione di tutti i Soci, a fare delle cose belle, utili ed interessanti, che possano portare il Centro Anziani un po’ al centro del paese, tra la gente.” E ha ringraziato l’Amministrazione Comunale della Città di Bojano, il sindaco, Carmine Ruscetta, e l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Romano. Il primo cittadino, da parte sua, ha ribadito la vicinanza istituzionale al sodalizio auspicando una convivenza serena e costruttiva, finalizzata al benessere psico fisico, sane relazioni, momenti di condivisione e di leggerezza. Al tavolo è stato poi chiamato Carlo Perrella, che ha rammentato il proprio impegno per la nascita del Centro, mentre sono state ricordate due persone che non ci sono più: Angela Fusco Perrella, una donna dal pugno di ferro che ha ricoperto il ruolo di assessore e presidente del Consiglio Regionale del Molise, e Teresa Napoletano, una donna combattiva e tenace, socia del centro e appassionata di giochi di società. Mina Cappussi, presidente e ideatrice di Molise Noblesse, il Movimento per la Grande Bellezza che mira alla valorizzazione della cultura e della storia del territorio, nonché presidente di Filitalia International, ha presentato, in anteprima assoluta, il logo del Centro, disegnato da Eliana Cappussi: un cerchio che rappresenta l’unione, la perfezione, che si apre in un fiore, formato da due segni di infinito intrecciati tra loro, segno di continuità, di speranza. Nelle tonalità del verde, simbolo di speranza. Ricordando le attività storiche, quali il corso di ginnastica e il corso di ballo di gruppo, la Cappussi ha sottolineato l’importanza delle arti manuali che si tramandano di generazione in generazione, uncinetto e ricami che hanno impreziosito bauli di biancheria e corredi da sposa. Ma anche i lavori a maglia, un dritto e un rovescio, per passare il tempo divertendosi, tra un caffè ed una chiacchiera. Tra le novità introdotte, il corso di bricolage, tenuto da Eliana Cappussi, per realizzare oggetti natalizi per il consueto Mercatino di Natale, mentre la maestra Elisabetta Gianfrancesco condurrà il corso di Canto. Due ricorrenze importanti, la Festa della Mamma, che premia la mamma “meno giovane” e più saggia, e la Festa del papà. Due momenti “bollicine”, il brindisi di Natale e quello di Capodanno. E poi La Mattonella, opera relazionale condivisa dalle donne per le donne, promossa da Viva Vittoria, che dal 2015, attraverso quadrati di maglia lavorati ai ferri o all’uncinetto, riveste le piazze delle città contro il triste fenomeno della violenza sulle donne. Le signore del Centro stanno sferruzzando alacremente, per realizzare i quadrati ed esporli poi, in una iniziativa promossa dalla sezione di Isernia di Viva Vittoria e il Comune di Bojano, nella piazza Roma di Bojano. Gli altri eventi scandiranno le stagioni: La Festa di Primavera, in collaborazione con Matese Officinale, farà conoscere le piante spontanee, gli usi e i benefici. In quella occasione saranno piantumati dei fiori di stagione nelle aiuole della corte. La Festa da Ballo dell’estate, in collaborazione con Matepolis, il gioco da tavolo nato per promuove il territorio. Una vera e propria gara old style, al ritmo delle musiche che hanno accompagnato generazione di ballerini, anche quelle della tradizione molisana. A concludere gli eventi stagionali, arriverà a dicembre Natale al centro, in collaborazione con Molise Noblesse e Filitalia International, e insieme ai giovani in Servizio Civile “Comunità per Giovani” proporranno un Concerto di Zampogne con Daniele e Ferdinando Romano. Il divertimento sarà assicurato da una esilarante sessione del Il riciclone, uno scambio di doni segreti e una tombola parlata, nella migliore tradizione della cabala napoletana. Grazie ai lavori delle signore del centro e ai manufatti del laboratorio di bricolage, sarà allestito il Mercatino delle Meraviglie, probabilmente nel centro storico di Bojano, nell’ambito dell’evento ben più ampio promosso da ProArt (commercio, professioni, artisti e imprese) e Comune di Bojano. Un ricchissimo buffet ha chiuso l’evento, con una grande varietà di preparazioni salate e dolci, realizzate dalle signore. Il Centro Polifunzionale della Terza Età si presta, dunque, a voltare pagina e a vivere una nuova vita, grazie alla lungimiranza del presidente e del Direttivo, al sostegno di altre associazioni locali, al dinamismo gioviale che identifica il gruppo ospitato presso le casette di legno di Terre Longhe.