L’ins. Gilda Passarelli di Pozzilli e la prof. Carla Bombardieri di Venafro, due docenti recentemente scomparse e rimaste negli affetti e nei ricordi di tanti. La Passarelli era attivissima in iniziative socio/umanitarie ; tra l’altro aveva creato a Venafro l’“Associazione Amici di Follereau”, movimento popolare internazionale per debellare la lebbra nel mondo. La docente di lettere delle medie venafrane, la Bombardieri, era a sua volta impegnata nel sociale, avendo ricoperto negli anni importanti incarichi dirigenziali in associazioni umanitarie cittadine.

Il CIF venafrano, il Centro Italiano Femminile, organismo cittadino assai attivo in ambito umanitario, presieduto attualmente dall’ex docente del Liceo “Giordano” prof. Alba Galardi e con numerose decine di iscritte, ha infatti in programma di far celebrare una Santa Messa in suffragio di entrambe l’8 marzo prossimo -ricorrenza della Festa della Donna- nella Chiesa dei Santi Simone e Caterina al rione Mercato, centro storico venafrano. Il rito verrà celebrato alle h 17,30 e sarà officiato dal Parroco Don Gianluigi Petti.