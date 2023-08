La grande opera lirica alle porte del Molise dell’ovest

L’iniziativa segue la fortunata stagione operistica venafrana del 2022 ed il recente 4° Concerto alla Vergine promosso da “I Venafrani per Venafro”, mentre si preannuncia il Festival Internazionale Mario Lanza 2023 a Filignano

Anche per questa estate 2023 il meridione d’Italia, storicamente vicino al bel canto ed all’opera lirica in genere, si conferma patria della lirica d’autore. Lo scorso anno nello specifico dettò legge Venafro che sulle acque del laghetto del rione Ciaraffella propose la grande lirica italiana, attirando gente dal Molise intero oltre che dalle regioni limitrofe. Iniziativa felice promossa dalla Regione Molise che incontrò tanti consensi popolari. Questa estate “la palla” passa al Casertano Altissimo ed esattamente al Comune di Vairano Patenora che il prossimo 20 agosto (h 19.30) propone La Traviata di Giuseppe Verdi in piazza Madonna di Loreto, nel cuore del borgo medievale. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Luciano Pavarotti, dall’Associazione Culturale Pomeriggio Musicale di Sparanise (Ce) ed altre sigle. Direttore d’orchestra sarà il M. Fabio Maggio, mentre la regia sarà di Fabio Gison. Info e prevendita 0823/985265. Sempre in tema di bel canto in Molise da ricordare l’applaudito e seguitissimo 4° Concerto alla Vergine del 14 luglio scorso a Venafro quale anteprima della Festa della Madonna del Carmine, con pianisti, violinista, fisarmonicista, soprani, baritono e tenore a deliziare la vasta platea con aree di opere liriche, brani lirici e il meglio della canzone classica partenopea. Intanto ancora nel Molise occidentale è alle porte -si terrà esattamente dal 14 al 20 agosto prossimi- il Festival Internazionale Mario Lanza per omaggiare l’indimenticabile tenore italo/americano dalle origini paterne flignanesi. E sarà proprio il Comune di Filignano su iniziativa dell’Associazione Mario Lanza ad ospitare in piazza Municipio il XXXIII° Festival del bel canto in ricordo di Mario Lanza, attirando gente da tanti Comuni di Molise e regioni limitrofe.