Il Centro di Aiuto alla Famiglia APS “Amoris Laetitia” di Termoli consolida la sua presenza sul territorio. Nei giorni scorsi sono state aperte due succursali a Larino e a Montenero di Bisaccia per andare sempre più incontro alle esigenze delle famiglie, delle coppie e dei singoli che incontrano un momento di difficoltà.

La sede di Larino sarà aperta ogni mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede Caritas, chiesa dei Santi Martiri larinesi cell. 379-2594842. La sede di Montenero di Bisaccia sarà aperta ogni lunedì dalle 15:00 alle 18:00 in Piazza Papa Giovanni XXIII Cell. 379-2594790.

“Sono sempre più numerose – afferma don Gianfranco Lalli, direttore del Centro e responsabile dell’area diocesana per lo Sviluppo Umano Integrale – le segnalazioni e le richieste di aiuto che arrivano dall’intero territorio della Diocesi di Termoli-Larino. Con uno stile di prossimità, ascolto e attenzione l’apertura delle nuove sedi, che integrano quella centrale in piazza Sant’Antonio a Termoli, non fa altro che rafforzare la presenza di un servizio di consulenza e accompagnamento a disposizione di tutti, anche per una semplice richiesta di informazioni”.

Per saperne di più e conoscere i servizi offerti:

www.centroaiutoallafamiglia.it