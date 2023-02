Il Centro Commerciale Costaverde inaugura la Mostra Aquarium – Creature del Mare, il progetto di edutainment, organizzato da Publievent in collaborazione con il WWF e con il Patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia, per avvalorare la nuova concezione di centro commerciale come spazio di vita quotidiana quindi anche di cultura.

Parteciperanno alla inaugurazione le classi delle scuole primarie del territorio, coinvolte con delle visite didattiche per conoscere più di 100 esemplari, fedelmente riprodotti, delle specie più interessanti che abitano i quattro oceani Pacifico, Atlantico, Indiano e Artico.

Per l’occasione anche i saluti del Sindaco di Montenero di Bisaccia invitato all’evento, al quale parteciperà l’ICS Omnicomprensivo Montenero – Plesso primaria Montenero.

Vi aspettiamo per questa importante occasione di condivisione culturale!