Il cavallino rosso Ferrari protagonista di Vox Populi il programma settimanale di Telemolise in onda questa sera alle ore 21:00 ed in replica domani alle 16:00. Antonio Arcaro Presidente della sezione Molise del Ferrari club Italia, ha organizzato il primo raduno Regionale che, partendo da Castel del Giudice, si è spostato nell’alto Molise con tappa ad Agnone, proseguendo Domenica scorsa, per Isernia e tappa finale a Venafro. Michele D’Alessio a Castel del Giudice dove le rosse si sono esibite in una divertente ed appassionata competizione, ha intervistato i “piloti” provenienti da diverse regioni del meridione. Come si sono trovati in Molise?

Torneranno nei nostri territori? Come è nato il loro amore per il cavallino rampante? La Ferrari è un sogno : come è stato possibile realizzarlo? Molte altre testimonianze a partire da Lino Gentile, Sindaco di Castel del Giudice, Ermanno D’Andrea, un industriale di successo al nord che è legato in maniera viscerale alle sue origini molisane, il prefetto di Isernia Fernando Guida ed altri ancora. Vox Populi ancora una volta offre molti spunti di analisi e riflessione.