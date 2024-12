“AL SUD D’ITALIA ESISTONO STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE DI ECCELLENZA CHE FUNZIONANO BENISSIMO ”

AD AFFERMARLO LA SORELLA DI UN MALATO ONCOLOGICO DEL CENTRO ITALIA SALVATO DALL’EQUIPE MEDICA DEL “POLICLINICO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO PAOLO GIACCONE” DI PALERMO

Rientrerà presto nel proprio Comune di origine nel Casertano Altissimo pienamente guarito dopo la delicata operazione per l’asportazione di un sarcoma. E’ la vicenda a lieto fine vissuta da un giovane che da anni soffriva del male che l’affliggeva, mettendone a rischio la sopravvivenza. La sua famiglia l’aveva portato presso importanti ospedali pubblici del territorio nazionale, dove però riceveva diagnosi senza soluzioni ottimali. A quel punto la famiglia, stando alla testimonianza resa della sorella, apprende da un articolo di giornale della positività -nel settore medico che interessava il proprio congiunto- dell’equipe medica operante presso il Policlinico Ospedaliero Universitario Paolo Giaccone di Palermo e senza indugi porta il proprio congiunto nell’isola. Lì il casertano viene finalmente operato e con esito positivo e presto, completamente ristabilito, rientrerà nel proprio Comune di origine tra gli affetti della famiglia e dei propri concittadini. Sulla vicenda la sorella dell’ex malato oncologico : “Con piacere affermo -testimonia la donna- che nel sud d’Italia esistono e funzionano strutture ospedaliere pubbliche di eccellenza e di piena affidabilità. Ne abbiamo avuto prova con i problemi oncologici di mio fratello, nient’affatto accudito in altre aree d’Italia, eccezion fatta per il Policlinico Ospedaliero Universitario Paolo Giaccone di Palermo dove gli è stato asportato il sarcoma che l’affliggeva, è finalmente ristabilito e presto rientrerà. Perciò gratitudine immensa all’equipe medica del Policlinico Giaccone di Palermo che l’ha operato salvandolo e rassicurazione per tutti circa la confortante realtà della sanità pubblica d’eccellenza nel meridione d’Italia”. Ed allora AD MAJORA giovane casertano e tanto di cappello alla sanità pubblica del sud della nostra nazione !

T.A.