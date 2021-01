di Redazione politica

E’ stato colto dall’occhio indiscreto, ma neanche troppo, di un paparazzo. Oreste Florenzano, il direttore generale dell’Asrem nominato con decreto del presidente della Regione Molise Donato Toma, numero 11 dell’8 febbraio 2020, nella giornata di sabato verso le ore 12 era seduto al Bar centrale di Campobasso a sorseggiare un aperitivo con una giovane donna che non è sua moglie.

Sembra infatti che il direttore generale dell’Asrem, nel pieno ritmo di lavoro dettato dalla pandemia scoppiata appena un mese dopo la sua nomina, abbia avuto il tempo di trovare un nuovo amore in Molise.

Si tratta dell’addetta al gruppo consiliare dei Popolari per l’Italia composto da due esponenti politici: Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente.

Secondo fonti accreditare la nuova compagna di Florenzano sarebbe assunta in quota Di Lucente, l’ex sindaco di Vastogirardi eletto ad aprile 2018 in Consiglio regionale e passato agli onori della cronaca per essere imputato nel processo penale che avrà inizio il prossimo 10 marzo 2021 per malversazione ai danni dello Stato (https://futuromolise.com/il-consigliere-regionale-di-lucente-rinviato-a-giudizio-per-malversazione-ai-danni-dello-stato/).

La notizia pare sia data per acclarata dagli addetti ai lavori. Dall’Asrem al Consiglio regionale passando per la giunta regionale, tutti sono a conoscenza del nuovo rapporto amoroso del dg Asrem.

La voce circolava già ai primi di ottobre anche se, durante l’estate, Oreste compariva ancora sui social fotografato con sua moglie, una bellissima donna che vive a Napoli più giovane di lui di 11 anni che lavora presso l’IRCSS Pascale ma originaria di Castrovillari in provincia di Cosenza, in Calabria.

Amica sui social di diversi giornalisti molisani, dal direttore di Telemolise Manuela Petescia all’editore di TRSP Federico Mandato, dal giornalista Pino Saluppo a Gennaro Ventresca, pare che all’inizio non abbia preso bene la separazione. Proprio sul social network Tiziana aveva dato sfogo a tutta la sua amarezza ma per fortuna oggi pare abbia ritrovato nuova forza e tranquillità per andare avanti.

Sul versante dell’amore ai tempi del Covid, i due, Oreste e Teresa, avevano ufficializzato il loro amore su Facebook il 5 ottobre 2020.

Ma neppure il tempo di scrivere, ognuno sulla propria bacheca, dell’inizio di una nuova relazione, che hanno dovuto cancellare il lieto evento. Si racconta che sia intervenuto, furibondo, il governatore Toma in persona per lo scandalo che stava nascendo.

Cancellata la comunicazione ufficiale, la notizia della relazione è continuata a girare passando di bocca in bocca. I nuovi innamorati sono stati visti spesso passeggiare ad Isernia (la città di lei) mano nella mano. Il giorno di capodanno passeggiavano a Piazza Prefettura deserta a Campobasso. Hanno iniziato a frequentare amicizie in comune, a partecipare a feste di compleanni a casa di amici lei.

Florenzano, grazie a Teresa, si è sentito meno solo in questa difficile regione e in questo difficile momento di lotta sanitaria. Lei Teresa, già sposata a Bojano, è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti del Molise.

Si racconta che tra i cittadini e gli amministratori che conoscono i rapporti personali dei due, spesso ci si rivolge al consigliere Di Lucente per intercedere presso la sua segretaria al fine di abbreviare i tempi dei tamponi.

A Campobasso circola la leggenda metropolitana di Vincenzo Niro che, nel parlare di incarichi regionali da assegnare, scherzosamente ricorda che il suo compagno di partito Di Lucente ha già ricevuto la nomina all’Asrem.

Insomma, Florenzano non ne azzecca una per mettere in sicurezza i cittadini molisani con la gestione del Covid e della rete ospedaliera per l’emergenza, ma può tranquillamente pregiarsi del titolo di rubacuori all’interno dell’Asrem.