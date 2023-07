Ricco cartellone di “ R … Estate a Cerro “ per un’estate bella, intensa, partecipata e diversa nel Volturno Altissimo.

Un cartellone estivo ricco di appuntamenti di ogni genere per attrarre ed interessare tutti. E’ quello diramato da Comune e Pro Loco di Cerro al Volturno al fine di rendere ricca, partecipata e diversa l’estate nell’alta Valle del Volturno. Titola “ R… Estate a Cerro “, è iniziato il 13 giugno scorso e si concluderà il prossimo 17 settembre. Si era partiti con la Festa di S. Antonio, quindi la presentazione di libri e dell’opera cerrese in dialetto locale. Venendo ai giorni correnti ci sarà la presentazione del dossier Quando un popolo dice no, a seguire la Festa della Madonna del Carmine, la presentazione di testi vari, la cena sociale, il torneo di briscola, intrattenimenti musicali, la Festa di S. Anna e lo spettacolo teatrale in piazza. Dopodiché la festa di San Donato, preceduta dalla ricorrenza patronale in onore di S. Emidio e Madonna Addolorata, quindi la sagra del soffritto, la Notte di San Lorenzo, la Sposa Cerrese nel tempo, la Festa della Madonna Assunta in cielo, la Festa di S. Rocco, la rassegna d’arte contemporanea, la giornata dello sport, la Festa dei Bambini, la Festa in onore della Madonna Incoronata, lo spettacolo teatrale Ciao Estate, la Festa in onore della Madonna di Vallisbona e in chiusura il 17 settembre la passeggiata ecologica alla scoperta della natura tra monte Santa Croce, Mura Ciclopiche e la spina. Divertimento ed interessi certi per tutti dal che il titolo del cartellone “R … Estate a Cerro “.