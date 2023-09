COL CARO BOLLETTE IN FORSE IL REGALO DI … BABBO NATALE !

IL “GRIDO” DA POZZILLI, MA RIGUARDA TANTI

Si, per Natale c’è ancora tempo, ma il messaggio che segue -evidentemente datato- purtroppo è sempre di viva attualità. L’avrà scritto in precedenti periodi prenatalizi qualcuno -minore di età ?- in un parcheggio a Pozzilli, sottolineando che … se non smette il “caro bollette” il signore in rosso e con la lunga barba bianca, alias Babbo Natale, il regalo non lo porterà per le difficoltà finanziarie della propria famiglia. Il testo del messaggio, assolutamente esplicito e veritiero : “ CARO BABBO NATALE BASTA BOLLETTE CHE MAMMA NON PUO’ FARMI IL REGALO !”. Già, il messaggio è datato, ma la sua attualità è fuor di dubbio ! Miglioreranno finalmente le cose e le situazioni economiche di tante famiglie perché il “caro vecchietto” porti regali e distribuisca sorrisi a tutti ? Auguriamocelo … !

T.A.