di T.A.

IL CARNEVALE A VENAFRO TRA “LA FOLLIA”, “MAJORETTES E BANDA” DEL CASERTANO, L’ELEGANTE “OLIMPO” DI CEPPAGNA E “IL GORILLA” DI POZZILLI. A MONTERODUNI FESTA, MUSICA E DIVERTIMENTI CON LA TIPICA “MASCHERATA”

Venafro, Ceppagna, Pozzilli, Monteroduni e Comuni dell’Alto Casertano non si sono sottratti nel festeggiare il Carnevale, dando ciascuno il meglio di se per coinvolgere, divertire e far sorridere. A Venafro il centrale Corso Campano è rimasto per ore stracolmo di piccoli, fanciulli, giovani e adulti per accogliere carri e gruppi mascherati e partecipare alla comune allegria carnevalesca. Non sono mancati entusiasmanti carri allegorici, come l’OLIMPO di Ceppagna ed il GORILLA di Pozzilli, con la parte del leone recitata soprattutto da MAJORETTES E BANDA MUSICALE dell’alto Casertano e da “LA FOLLIA” di Venafro. Divertenti e da applausi tutti, con particolare riferimento a “LA FOLLIA” (giovane e bella donna che, giusto lo storico testo di fine ‘800, danzando, cantando e volteggiando faceva “folleggiare” tutti, dai giovani agli anziani, dai medici agli speziali e a tutti gli altri). Un folto gruppo mascherato, questo, che ha riproposto la storia del carnevale venafrano, presentando personaggi popolari tipici del recente passato cittadino, tra cui l’indimenticabile “Z’ACHILL”. Il tutto supportato da belle maschere, eleganti vestiti in tema e dalla buona musica. E la gente ha partecipato in buon numero, applaudendo le esibizioni itineranti partite dal rione Mercato, proseguite sul corso e conclusesi a Porta Nova, altro quartiere del centro storico. E se a Venafro partecipazione, sorrisi e divertimento non sono mancati, altrettanto è avvenuto a Monteroduni con la tipica MASCHERATA giovanile per le strade comunali. Maschere, musica, costumi, danze e tanto divertimento a coinvolgere e divertire tutti senza distinzione di età.