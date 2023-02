Maschere, cortei e sfilate carnevalesche a Venafro capoluogo e nella frazione Ceppagna per il prossimo fine Carnevale2023 promosso dal Comune. In calendario tre appuntamenti. Dal pomeriggio di sabato 18 febbraio in piazza Padre Pio a Ceppagna animazioni e spettacoli per bambini, e in serata su Corso Campano a Venafro spettacolo de Le Stelle di Carnevale con dj ed altri. Domenica 19 dal primo pomeriggio in piazza Porta Nuova e Corso Campano animazioni, spettacoli per bambini e sfilata carri allegorici. Martedì 21 febbraio gran chiusura dal pomeriggio su Corso Campano con sfilata di carri allegorici.