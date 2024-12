di Redazione

Guardialfiera in festa per Sua Eminenza il Cardinal Pablo Virgilio David, vescovo nelle Filippine ma in precedenza nel 2006 al 2015, alla guida della Diocesi Titolare di Guardialfiera antica sede vescovile. Fresco di nomina cardinalizia da Sua Santità Papa Francesco in San Pietro durante il concistoro, dove era presente una folta delegazione molisana guidata dal Sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi. Pablo Virgilio David ha scelto la Città molisana per la sua prima messa pontificale solenne. Da qui la grande festa che ha avuto inizio in mattina con l’accoglienza del nuovo cardinale in municipio. Nel pomeriggio invece il clou delle manifestazioni. Alle 18 l’accoglienza nella chiesa di San Giuseppe quindi un’ora dopo la processione introitale nella cattedrale di Guardialfiera accompagnati dai canti soavi del Coro della Cattedrale di Guardialfiera. L’evento liturgico doveva essere concelebrato da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gianfranco de Luca Vescovo emerito di Termoli – Larino, che per motivi personali non ha potuto presenziare, ma a concelebrare il primo Pontificale con Sua Eminenza il Cardinale c’era tutta la Rappresentanza dell’Ordine dei Padri Pallottini del Molise e tre Sacerdoti Don Luigi Mastrodomenico e Don Fernando Manna e il Reverendo Arciprete Don Nicola Tufilli rispettivamente presbiteri diocesani. Durante la Solenne Pontificale Celebrazione erano presenti le Autorità : Civile Istituzionale Senatore della Repubblica Italiana Avvocato Costanzo Della Porta, Presidente della Regione Molise, Presidente della Provincia di Campobasso i sindaci dei Comuni in cui si estendeva il Territorio della Antica Diocesi di Guardialfiera, Acquaviva, Castelmauro, Tavenna, Mafalda e Palata, Militare La Compagnia dei Carabinieri di Larino il Comandante Capitano Christian Cosma Damiano Petruzzella, il Colonnello Luigi Santo Comandante della Compagnia dei Carabinieri della Provincia di Campobasso, il locale Comando dei Carabinieri di Guardialfiera, il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli il Tenente Gina Caggiano, la Polizia Locale e la Vicaria del Prefetto, Religioso da Suore Pallottine, diaconi, etc.., Accademico rappresentato dal Dirigente scolastico L’Istituto Comprensivo “Amodio Ricciardi che raggruppa diversi plessi situati nei comuni dell’area: Palata, Castelmauro, Guardialfiera, Acquaviva Collecroce, Lupara, Montefalcone nel Sannio, dall’Onorevole della Repubblica Italiana Remo Di Giandomenico Presidente dell’ Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, da S.A. la Pr. Emiliana Rainelli in Agricola Presidente della Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola (istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori), Maurizio Varriano, rappresentante dei Borghi d’eccellenza del Molise, Presidente del Parco Letterario “Francesco Jovine” giornalista, storico e scrittore, Aristocratico, Nobile e Notabile, Dell’Associazionismo: Presidente ProLoco di Guardialfiera, Presidente Centro Studi Molise 2000, Comitato scientifico dell’ Istituto Enciclopedia Nobiliare Italiana Serie Corrente Aggiornata, Associazione Ordini Dinastici di Casa Agricola (A.I.O.D.C.A) ed I Scapsctrat Compagnia Teatrale ed esponenti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ordine cavalleresco cattolico di subcollazione pontificia (ossia conferita per delega apostolica dal Papa a un Cardinale di Santa Romana Chiesa che è Gran Maestro dell’Ordine) avente personalità giuridica canonica e civile. La costituzione dell’ordine si fa risalire a quella dei Milites Sancti Sepulcri nel 1099. Ed Esponenti del Sacro Militare Ordine del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth quest’ultima è un’istituzione confraternale cavalleresca che ha origini antichissime e lontane risalenti al XVI sec. facente parte del patrimonio Dinastico Nobiliare dei Principi Agricola.