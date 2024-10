di Redazione

CAMPOBASSO-SPAL 4-0 STADIO ANTONIO MOLINARI

CAMPOBASSO (3-5-2): Forte F.; Bosisio, Benassai, Calabrese; Morelli, D’Angelo (66′ Prezioso), Scorza (46′ Baldassin), Pellitteri (80′ Serra); Pierno; Di Nardo (80′ Spalluto), Di Stefano (66′ Forte R.).A disp.: Muzi, Haveri, Celesia; Mondonico, Lombari, Barbato, Bigonzoni, Mancini.ALL.: Braglia

SPAL (4-3-3): Melgrati; Calapai, Arena, Sottini, Mignanelli; Zammarini, Karlsson, Awua (66′ Radrezza); D’Orazio, Antenucci, Rao (80′ Bidaoui).A disp.: Galeotti, Meneghetti, Bruscagnin, Porito, Ntenda, Bachini, Nador, Camelio, Kane.ALL.: Dossena

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo.

ASSISTENTI: Salvatore Nicosia di Saronno e Vincenzo Marra di Agropoli.

QUARTO UFFICIALE: Gerardo Simone Caruso di Viterbo. MARCATORI: 39′ Di Stefano (C), 70′ Di Nardo (C), 83′ Serra (C), 93′ Forte R. (C).AMMONITI: Zammarini (S), D’Orazio (S), Karlsson (S), Bosisio (C) SERIE C, POKER DEL CAMPOBASSO NEL LUNCH MATCH CONTRO LA SPAL: GRANDE VITTORIA AL MOLINARIIl Campobasso continua la sua marcia positiva, superando la Spal con un netto 4-0 al Molinari, nella partita delle 12:30. I ragazzi di Mister Braglia, determinati e micidiali in ripartenza, si impongono grazie ai gol di Di Stefano e Di Nardo e con i subentranti Serra e Forte che chiudono il conto, portando i Lupi a quota 14 punti in classifica e al quinto risultato utile consecutivo.L’unico precedente tra Campobasso e Spal risale al match di Coppa Italia della stagione 1987-88 ; anche in quella occasione si giocò nel capoluogo del Molise e i rossoblù la spuntarono di misura con rete di Goretti. Grandissima prova di forza del Campobasso che, di fronte alla bellissima cornice di pubblico dei quasi 5000 del Molinari, ha dimostrato anche questa volta di essere una squadra molto difficile da affrontare per chiunque. Buona presenza anche da Ferrara con quasi 150 tifosi arrivati in Molise.

PRIMO TEMPO Subito pericoloso il Campobasso dopo nemmeno un minuto, con Di Nardo che entra in area e mette al centro ma la difesa della Spal, attenta, chiude in angolo. Al 5’ minuto lo stesso Di Nardo dal limite si accentra ma calcia sul fondo. Al 9’ grandissima occasione per la Spal: Karlsson, lanciato da Antenucci, prova a dribblare Forte, lo supera, ma Bosisio salva sulla linea. Al 21’, Di Nardo cerca di sorprendere Melgrati con una punizione ma il portiere spallino respinge male, a causa del rimbalzo del pallone, superandosi subito dopo sulla ribattuta a botta sicura di Scorza. La pressione dei Lupi cresce sempre di più con il passare dei minuti, con un altro grande intervento di Melgrati su una semirovesciata di Benassai al 25’ e un tiro di Di Nardo poco alto al 34’ dopo un’ottima azione personale. Al 39’, meritatamente, i ragazzi di Braglia sbloccano il risultato: un cross dalla destra di Morelli trova Di Stefano che non sbaglia e porta i rossoblù sull’1-0, facendo esultare il pubblico del Molinari. Verso la fine del primo tempo occasione per la Spal che prova a reagire con Antenucci con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa.

SECONDO TEMPO La prima occasione del secondo tempo è nei piedi dell’ex giocatore del Pescara Pierno che, dopo un altro ottimo cross di Morelli, conclude in area trovando la respinta con i piedi del portiere della Spal. La Spal non riesce a reagire e a dare ritmo alla partita e il Campobasso ne approfitta al 70’ con un cross di Pierno dalla sinistra: sponda di testa di Baldassin al centro e il solito Di Nardo, dopo un rimpallo vincente, è lesto a ribattere in rete il pallone del 2-0. Al 79’, il Campobasso sfiora il tris con un contropiede di Pierno ma Baldassin conclude di poco alto. All’85’ arriva il terzo gol dei Lupi con Serra che sfrutta in scivolata un corner dalla destra. Infine Riccardo Forte mette il punto esclamativo sulla vittoria, in pieno recupero, riuscendo addirittura a calare il poker per la sua squadra. Ottima gestione del vantaggio del Campobasso tra i cori entusiasti dei tifosi, che festeggiano così la prima vittoria in assoluto in campionato contro la Spal che resta in fondo alla classifica. Una giornata da incorniciare per Di Nardo e compagni che confermano il loro ottimo stato di forma.