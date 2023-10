da uff. stampa C.F.C.

Il Campobasso Football Club comunica di aver sollevato Andrea Mosconi dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si è chiuso anche il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Pino De Filippis. Il Club ringrazia il mister ed il DS per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il ​​meglio per il prosieguo della propria carriera.

Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore rossoblù. A dirigere l’allenamento questa mattina, il tecnico dell’under 19 Giovanni Piccirilli.

