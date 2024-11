di T.A.

Scherzi e sorprese di un casuale click fotografico ! Perviene infatti in redazione la foto qui pubblicata che testimonia a prima vista un fatto assolutamente insolito : uno storico campanile, imponente e tanto impegnativo nella realizzazione da richiedere secoli per realizzarlo e completarlo, che … nascerebbe da un albero, ossia dal verde naturale, svettando poi magnificamente maestoso in aria ! Possibile mai ? Assolutamente no ! Trattasi in effetti dell’impressione a prima vista offerta da uno scatto fotografico che immortala il magnifico campanile della Chiesa della Santissima Annunziata di Venafro -il gioiello barocco dell’arte sacra molisana, la cui realizzazione iniziò nel XIV sec. per essere portata a termine nel XVIII sec.- campanile che pare nascere e venir fuori dal verde naturale della zona, più esattamente da un albero spontaneamente nato nel giardino a lato della stessa chiesa. Nulla di più fantasioso, ovvio, ma intanto restano la suggestione e la meraviglia offerte dallo scatto fotografico. Un ennesimo riscontro, questo appena riportato, che offre l’ennesimo spunto per celebrare imponenza e bellezza della maestosa Chiesa in stile barocco che troneggia giusto nel cuore della Venafro Antica e che custodisce i simulacri della fede popolare cittadina, presentando altresì il bellissimo altare marmoreo principale ed un magnifico organo settecentesco.