Il cabaret del governatore Toma non risolverà i problemi del Molise e dei molisani. Mentre la regione affonda, il nostro presidente si diletta, nella trasmissione Rai Radio 1 “Un giorno a pecora” (23 dicembre 2020), a suonare la chitarra intonando canzoni natalizie. Un siparietto comico che non merita chiose. Lasciamo ai molisani il compito di trarne le opportune conclusioni. Come ebbe a dire quel tale: “Canta che ti passa!”.