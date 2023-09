di T.A.

IL BULLISMO NON VA IN VACANZA, CONVEGNO A VENAFRO IN PIAZZETTA SANT’ANTUONO

Promosso e patrocinato da Ass. Genitori Arcobaleno, Città Nuova, Stop Bullismo e Comune di Venafro si svolge venerdì 15 settembre (h 18.30) in piazzetta Sant’Antuono, alias piazza Guarini nel centro storico venafrano, il convegno “Il bullismo non va in vacanza”. Scopo evidente, focalizzare il fenomeno perché finalmente venga debellato nell’interesse delle nuove generazioni. Diversi gli interventi in programma, esattamente da parte di Angela Di Burra, Daniele Acquasana, Claudio Di Ruzza, Paolo Scarabeo e Gildo Palombo. Modera Monica Di Filippo.