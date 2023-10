di T.A.

Dal giornalista Maurizio Varriano perviene quanto segue che volentieri ospitiamo trattandosi di qualità della vita, della terra, dell’aria, dell’ambiente e dei cibi molisani. “Se metti insieme passione, volontà, impegno, conoscenza, ci aggiungi l’amore per la propria terra -attacca Varriano- allora viene fuori un gruppo di amici che, consapevoli della propria specificità, fanno squadra e producono cibi dall’ebrezza di un Molise biodiverso, gradevole, perfetto negli equilibri, salutari e non ultimo, succulenti.

E’ questa l’arte della coltivazione, della trasformazione dei prodotti della terra, del cibo e del vino, racchiusa in un marchio dal sapore della biodiversità. Questa la vera e unica filosofia del Consorzio di Rete de i “CiBiMolisani.”

Pasquale Felice, Pasqualino Fierro, Dionisio Cofelice, Remo De Stefano, Filindo e Antonella Russo, Lino Rufo, Maurizio Varriano sono gli amici che con un brand che ha il sapore della terra natia, dell’acqua pura e sincera, del profumo del tinto della Tintilia, della beltà e lucentezza del grano, della musicalità del buon cibo condotto in tavola, con la leggerezza dell’essere semplicemente molisani, vestono il Molise col suo abito migliore.

CiBiMolisani inizia a consolidare il suo marchio portando nelle case dei Molisani la sua insalata idroponica, il suo olio di altura, la sua pasta di grano molisano cento per cento, i suoi lamponi, le confetture, la sua Tintilia da zone d’origine e non di mare.

“La felicità” – dicono – “è un dono che tutti noi abbiamo il dovere di cercare. Trovarla poi,

non è così difficile. Facciamolo insieme, sarà più facile ma soprattutto più gratificante. Il Molise va sempre più degradando verso concetti non propri, non condivisibili, non fermi al tempo di chi lo ha speso per favorire la straordinaria varietà dei nostri prodotti”. Insieme all’amore per il Molise, forte come “il contadino molisano, ordinariamente taciturno; non dice che l’indispensabile; abitante di una terra difficile, aspra, scoscesa, rotta, a pendii rocciosi, a sassaie aride, ha nelle vene l’asprezza della lotta per vivere”. E’ con questa figura che Francesco Jovine riconduce tutto all’umanità di chi è molisano nel bene e nel male”.