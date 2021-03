Aumenta il tristissimo conto delle vittime causate dal Covid nella nostra regione e nel basso Molise, in particolare, territorio che sta pagando un dazio luttuoso pesantissimo in questa ondata caratterizzata dalle varianti. Si tratta di una 67enne residente a San Martino in Pensilis, ricoverata da due mesi circa. Era nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. E’ deceduta nella serata di ieri.