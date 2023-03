Astronomi e astrofisici col naso all’insù anche dal Molise per ammirare “il bacio” tra Venere e Giove e la loro straordinaria vicinanza ravvicinata

Un fenomeno particolare e bellissimo in cielo che ha avvinto astronomi ed astrofisici. Anche dal Molise studiosi ed appassionati non hanno perso l’occasione per godere del “bacio” tra Venere e Giove, i due pianeti più luminosi che nei giorni scorsi si sono ritrovati meravigliosamente a distanza ravvicinata, dal che appunto la definizione del “bacio” tra loro, termine che intende dire della ridotta distanza intercorsa tra i due astri. Il “bacio” è avvenuto esattamente il 2 marzo scorso e nella prima notte Venere si è ritrovato in basso rispetto a Giove nella costellazione dei Pesci. Nella notte seguente, il “sorpasso” : Venere al di sopra di Giove e tutti dalla Terra, e quindi dal Molise, ad ammirare ! Che spettacolo e quale meraviglia la natura !