Non si ferma più il 70enne venafrano Luigi Durante !

Dopo i lanci con parapendio, paracadute e bungee jumbing, le escursioni alpine ad oltre 4mila metri e le maratone di Roma e Napoli, in autunno sarà a New York per la celebre maratona americana

L’avevamo predetto ed abbiamo avuto facilmente ragione. Non si ferma più infatti il 70enne venafrano Luigi Durante, commerciante, sposato e papà di due figli adulti, una donna ed un maschio. Una volta in pensione ha decisamente cambiato vita dandosi agli sport estremi, sua passione naturale. In effetti mentr’era al lavoro quale commerciante del settore elettrico era piuttosto parsimonioso, ma una volta in pensione ed affidata l’attività commerciale a figlia e figlio, il nostro si è tuffato “anima e corpo” in tutt’altro, dandosi ai lanci nel vuoto, alle escursioni sulle maggiori vette alpine ed alle maratone nelle più importanti città italiane. Ma andiamo con ordine, elencando le perfomance del 70enne venafrano : inizia col lancio con parapendio dai 100 metri, prosegue col lancio con paracadute dai 4mila metri, poi ancora altro lancio col bungee jumping da un ponte alto 100 metri ed oltre, quindi sale in montagna prima sul Monte Rosa raggiungendo i mt 4456 di altezza e successivamente sul Monte Bianco, toccando quota 4.810 metri. A quel punto pensa e partecipa alle maratone in diverse città d’Italia : prima a Roma e quindi a Napoli, percorrendo in entrambi i casi i 42 km. ed oltre di entrambe le prove. Quindi torna in Molise e dai suoi a Venafro tanto felice e soddisfatto che decide di non fermarsi affatto : il tempo di organizzarsi e “vola” in agenzia di viaggio per prenotare per se e consorte l’aereo per New York e partecipare alla prossima Maratona di New York del 5 ottobre prossimo ! “Ci sarò, raggiungendo l’America assieme a mia moglie -afferma il dinamico 70enne venafrano che quando non fa sport suona l’organo in chiesa- per partecipare all’imprendibile maratona di New York. Uno sfizio che devo togliermi, assolutamente !”. E giù un largo sorriso, mentre in tutta convinzione offre al bar un caffè all’amico giornalista !