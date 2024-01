di T.A.

NELLE SEMIFINALI LE FINALISTE HANNO ELIMINATO RISPETTIVAMENTE GIOIESE E GUGLIONESI. ANCORA DA DECIDERE LA SEDE DELLA FINALE

Sono l’Alto Casertano ed il Venafro le due finaliste di Coppa Italia Molise 2024. Per alzare la Coppa si affronteranno nella finalissima del 4 febbraio, su rettangolo di gioco ancora da definire. Nelle semifinali conclusesi ieri hanno avuto ragione rispettivamente della Gioiese (3-0 e 3-2 per gli alto casertani) e del Guglionesi (doppio 3-2 per i venafrani). Se la qualificazione alla finale da parte dell’Alto Casertano era stata ampiamente assicurata dal risultato dell’andata sul campo della Gioiese, dove i casertani erano passati per 3 a 0, si presentava invece incerta la gara di ritorno Guglionesi/Venafro, visto che all’andata la squadra di De Rosa si era imposta per 3 a 2 dopo un match combattuto d’ambo le parti. Ed invece a Guglionesi i venafrani hanno subito messo al sicuro il risultato portandosi sul 3 a 0 con reti di Tommasone, Panìco e Del Giudice. I padroni di casa comunque non demordevano e allo scadere, esattamente all’88’, andavano in rete, per poi ripetersi un minuto dopo portandosi sul 2 a 3. A quel punto pero i venafrani rinserravano le fila e riuscivano a portare in porto una vittoria importantissima che li qualifica dopo anni alla finale di Coppa. Sull’altro fronte, si diceva, vita facile per gli Alto Casertani, impostisi in entrambi i match di semifinale. E adesso le attenzioni di tutti sono per l’attesa finalissima del 4 febbraio. La partita, già interessante in se, ha anche un aspetto particolare : l’attacco del Venafro è guidato oggi dal capocannoniere dell’eccellenza molisana,Nicola Panìco, sino al mese scorso nelle fila dell’Alto Casertano. Perciò “partita nella partita” il 4 febbraio prossimo, con Panìco intenzionato a confezionare il perfetto sgambetto alla sua ex squadra. Per riuscirvi avrà a fianco l’altro neo acquisto del Venafro del Presidente Patriciello, la mezza punta Tommasone, proveniente dalla serie D e che ha appena firmato il cartellino nella semifinale di ritorno di Coppa a Guglionesi. Ma di fronte i venafrani avranno “la corazzata” del Casertano, che sta facendo bene in campionato. Gara interessantissima quindi la prossima finale di Coppa Molise Alto Casertano/Venafro, classica partita da tripla nel pronostico !