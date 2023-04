Camminando a passo svelto oltre i 30 km/h per lavorare distribuendo pubblicità

Il lavoro non c’è ? Me lo invento, mi impegno e vivo discretamente, anche se in forma modesta. L’importante è guadagnarsi onestamente da vivere. E’ quanto avrà pensato un dinamico ed intraprendente giovane venafrano che, a corto di occupazione e per sbarcare il lunario, si è letteralmente inventato cosa e come fare per tirare avanti, essere economicamente autonomo e condurre un’esistenza dignitosa. E così il nostro, all’incirca trentenne, come suol dirsi si è rimboccato le maniche inventandosi letteralmente un’occupazione. Cosa, per l’esattezza ? Va in giro per Venafro e dintorni distribuendo pubblicità per conto di aziende, negozi, uffici ect.. Fa il classico porta a porta, meglio cassetta postale a cassetta postale infilandovi depliant, stampati pubblicitari, locandine e via di seguito ricevuti da esercenti, negozianti, aziende ect per propagandare attività e prodotti. Inoltre consegna anche direttamente nelle mani di chi incontra per strada quanto deve distribuire casa per casa, ogni volta salutando, ringraziando e sorridendo. Come si sposta nell’abitato venafrano o altrove ? Avrà una bici, un motorino o altro per spostarsi ? Assolutamente no ! Niente di niente ! Ed allora come lavora ? Si sposta a piedi e con una caratteristica tutta sua e particolare : va sempre a passo non svelto, ma sveltissimo, tanto che è stato calcolato che procede oltre i 30 km/h ! E’ infatti uno spettacolo vederlo procedere, non di corsa ma sempre a passo svelto, ad andatura sostenutissima, per portare a termine i compiti assegnatigli. E’ contento, il nostro ! Si diverte, va di corsa, lavora, tanti gli affidano la pubblicità aziendale e lui, il simpatico …, no meglio l’anonimato, sbarca il lunario grazie al personale impegno di persona volitiva, sorridente e generosa. Volete provare ? Liberi di farlo, ma dovete andare a passo sveltissimo perché l’andatura di … è assolutamente da record, tant’è i numerosi suoi clienti che gli affidano di tutto perché lui reclamizzi negozi, prodotti ed attività !