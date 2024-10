di Redazione

Il 27 ottobre prossimo anche a Termoli si volgerà la classica “Camminata tra gli Olivi” organizzata a livello nazionale dalla Città dell’Olio. Si tratta dell’ottava giornata nazionale, un appuntamento promosso dal Ministero dell’Ambiente e organizzato in città in collaborazione con il Comune di Termoli, Unpli, Fondazione Italiana Fegato, Lilt Campobasso, Kairos, Pro Loco Termoli, Punto di Valore, Tenute Terra Sacra, Ipseoa “Federico II di Svevia” e Liceo artistico “Benito Jacovitti”. L’evento coordinato dal professor Maurizio Santilli, consigliere comunale e referente Città dell’Olio per il Comune di Termoli, prevede un programma ricco di eventi che riconducono alla sensibilizzazione rispetto “All’abbandono dell’olivicoltura tradizionale e storica” definita come una vera e propria emergenza nazionale. La camminata tra gli olivi prevede una passeggiata di due chilometri all’interno del Parco degli Ulivi “Federico di Svevia”, ritrovo all’Istituto Alberghiero in Via Canada con partenza intorno alle ore 10,30. Ampio ed interessante il programma degli appuntamenti previsti per l’intera mattinata. Dopo l’inaugurazione alla presenza delle autorità, il primo percorso sarà dedicato alla Lilt e “L’olio Evo e Promozione della Salute”, a seguire la professoressa Annarita Ferrante con un percorso di lettura e racconti con “L’Olivo e l’Olio tra miti, legende, Arte e Letteratura. A seguire il liceo Jacovitti con una lezione sull’arte a cura di Ylenia Palladino con “L’arte incontra la natura, tra i colori le forme dell’ulivo”. Il dottor Nicola Malorni invece si occuperà dell’esperienza di meditazione Mindfulness del respiro e la promozione del benessere nei contesti naturali. Momento musicale invece con Punto di Valore con i maestri Basso Cannarsa e Gianluca De Lena con il canto e i suoni attraverso il vento accarezzando gli ulivi. Previsto anche un “Aperitivo naturale” a base di olio a cura dell’azienda Tenuta Terra Sacra. Tutta l’area sarà allestita con punti ristoro a cura degli studenti dell’Ipseoa “Federico di Svevia”. La manifestazione si svolge in 17 regioni e sono 168 le città, tra le quali Termoli, dove si terrà l’evento. L’intento della “Camminata tra gli Olivi” voluta dall’associazione nazionale Città dell’Olio è di coinvolgere quante più persone possibile, di qualsiasi età, genere e professione, al fine di contrastare la perdita, sia da un punto di vista economico-produttivo che storico-culturale, del patrimonio olivicolo.