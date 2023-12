di T.A.

PIU’ INDIETRO CASTEL DI SANGRO, VENAFRO, GUGLIONESI E S. CAMPANO, COI VENAFRANI RILANCIATI DALL’INGAGGIO DELL’ESPERTO BOMBER PANICO

E’ tutto in gioco nell’eccellenza calcistica molisana al giro di boa della stagione. Al termine del girone d’andata, e col campionato che si ferma per la sosta natalizia per riprendere il 6 e 7 gennaio 2024 con la prima di ritorno, in testa c’è infatti l’Isernia con 41 punti, seguita ad una lunghezza dall’Alto Casertano (40), mentre più indietro sono Castel di Sangro (26), Venafro (25) e il duo Guglionesi, Sesto Campano a quota 24. Quindi Ripalimosani 22, Fortore21 e a seguire tutti gli altri, sino al fanalino di coda Cliternina fermo a quota 9. Tutto questo anche grazie ai risultati della 15.ma d’andata, ossia A. Casertano/Cliternina 5-2, Campomarino/Ripalimosani 0-0, Boiano/Isernia 0-2, Agnone/Termoli 4-2, Guglionesi/San Pietro 0-0, Venafro/Castel di Sangro 2-0 e Fortore/S. Campano 1-1. Campionato incerto e lotta serrata quindi al vertice quindi, anche se il duo Isernia-A. Casertano appare con un passo in più rispetto al resto dei contendenti. Intanto è da segnalare il positivo ritorno nelle posizioni di vertice del Venafro allenato da De Rosa, squadra che ha appena ingaggiato l’esperto bomber Nicola Panico, andato puntualmente a segno nell’esordio casalingo stagionale coi colori venafrani vittoriosi nell’impegnativo match col Castel di Sangro, terza forza dell’eccellenza molisana. Nella circostanza la squadra del Presidente Patriciello ha sfoggiato una eccellente prestazione, meritando ampiamente l’intera posta in palio e con Panico, come scritto, che ha subito firmato il cartellone coi suoi nuovi colori sociali confermandosi capocannoniere di razza coi 15 gol all’attivo tra le casacche dell’Alto Casertano, prima, e del Venafro oggi. Premessa per una nuova esaltante stagione dell’esperto attaccante e dello stesso Venafro? In effetti la squadra del Presidente Patriciello, quarta in eccellenza, è ben messa anche in Coppa, dove ha appena vinto la semifinale d’andata col Guglionesi (3-2). I tifosi venafrani ci credono e l’ingaggio